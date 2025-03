Ruvo, la storia di Minuccio: a 86 anni scolpisce il marmo creando bassorilievi e mosaici

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

(vedi foto galleria)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

(Vedi video)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Non è mai troppo tardi. Deve aver pensato così, un signore di Ruvo di Puglia , il quale dopo una vita passata a fare il marmista per aziende industriali ha sentito fortissimo l’impulso di dare sfogo alla sua vena artistica. All’inizio del nuovo millennioha infatti aperto, nella cittadina in provincia di Bari, una bottega in cui realizza dipinti ma sopratutto bassorilievi, piccole sculture e colorati mosaici. Tutti naturalmente in marmo , ovvero quel materiale che un tempo maneggiava per realizzare pavimenti, bagni e camini e che oggi scolpisce per creare opere d’arte.Ad animarlo non è solo il piacere di dare forma al suo talento, ma anche la voglia di offrire un contributo alla formazione dei giovani: la sua “officina” è infatti aperta a tutti e in special modo agliSiamo andati a trovare l’anziano scalpellino La bottega di Minuccio si trova in, una stradina che si apre al lato del Duomo di Santa Maria Assunta. Qui notiamo subito, poggiati sulle chianche pavimentali, dei bassi cavalletti su cui sono posti in bella mostra dei piccoli bassorilievi. Sono il biglietto da visita dell’anziano artista, che troviamo alla fine del vicolo intento a rifinire con lo scalpello un belDopo averci dato il benvenuto, il signor Visicchio ci accompagna verso l’ingresso del suo laboratorio, preceduto da piante e quadri appesi ai muri e ai balconi circostanti. Scendiamo pochi scalini e ci troviamo cosìNella piccola stanza è tutto un susseguirsi di dipinti alle pareti, macchinari, scatole con i tubetti delle tempere, attrezzi da lavoro lungo i muri e scaffali colmi di libri. Mentre al centro del locale troneggianoa soggetto mitologico e naturalistico nati dalle sapienti mani di Minuccio.«Io sono quasi nato qui dentro - afferma lo scalpellino -. Questo “sottano” un tempo era la cucina della, che si trova al piano di sopra e dove ancora oggi abito con mia sorella».Filomeno in realtà non ha vissuto sempre a Ruvo, anzi, ha avuto una vita piuttosto movimentata. «Eravamo in– spiega - così nel 1957, a soli 17 anni, andai a guadagnarmi da vivere indove lavorai come marmista nelle industrie. Rimasi in Sud America sino alla metà degli anni 70, per poi spostarmi prima a Roma e poi a Genova. Sono infine tornato in Puglia dividendomi tra Ruvo e Trani, prima di andare in pensione a sessant’anni. Ed è stato allora che ho deciso di diventare un artista».Il talento Minuccio dice di averlo sempre avuto, tanto che anche nella sua permanenza sudamericana ogni tanto si dilettava nell’eseguire qualche opera. Un esempio è ilche vediamo in una nicchia della bottega, realizzato in ricordo del piroscafo che lo portò in Venezuela la prima volta.

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

(Vedi galleria fotografica)

Ci guardiamo quindi intorno per ammirare alcuni dei suoi lavori. Si tratta soprattutto di, anzi i, come li definisce Minuccio, che ritraggono soggetti religiosi, naturalistici o architettonici. Notiamo un Crocifisso, una copia della “Creazione di Adamo” di Michelangelo, la facciata della Cattedrale di Ruvo e una splendida. «Si parte sempre da un disegno o da un dipinto che poi si riproduce lavorando di scalpello», ci spiega.Ma Minuccio è fiero anche dei suoi mosaici e ci tiene a darci una piccola dimostrazione. Prende una delle strisce in marmo colorato che conserva in apposite scatole in legno e la spezza in tanti piccoli tasselli utilizzando un macchinario chiamato trancia. Per farlo gira a mano una ruota metallica che aziona una lama in grado di tagliare il marmo.Il pezzetto così ottenuto è poi passato nella mola, con cui viene levigato o arrotondato a seconda della forma desiderata. Infine il tassello viene inserito accanto agli altri e, una volta completata la composizione, si salda il tuttotra una tessera e l’altra.Alcune di queste creazioni hanno ottenuto un notevole successo. «Un turista milanese passeggiava per il centro antico di Ruvo e mi vide lavorare – ricorda l’artista -: entrato in bottega si innamorò di un’opera a soggetto mitologico e la comprò all’istante per oltre».Alcuni piccoli mosaici sono incorniciati e appesi alle pareti. «Quasi tutti li ho realizzati con», sottolinea Minuccio.Questa è solo una delle tante attività di volontariato che l’anziano artista svolge con i giovani. Quando si parla di loro il suo volto si illumina. Immediatamente apre un cassetto e ne estrae una serie di, ognuno dei quali dedicato a un gruppo di ragazzi ai quali ha insegnato le basi del mestiere.E come un fiume in piena inizia a raccontare del laboratorio organizzato con gli studenti del liceo scientifico “Tedone” di Ruvo e con gli adolescenti della parrocchia di San Domenico e delleche ancora oggi vanno in visita alla sua bottega. La quale custodisce le prove di tanto impegno profuso dai giovani ruvesi, come per esempio le formelle in marmo con tralci in rilievo conservate in un angolo della stanza.Sulle nuove generazioni, del resto, Minuccio ha le idee chiare. « Ci lamentiamo tanto dei ragazzi di oggi , ma la verità è che non li educhiamo nel modo giusto – dichiara –. Bisogna formarli alla bellezza dell’arte e dell’artigianato, se no si perdono davanti ai cellulari ». Un impegno che lui si è assunto in prima persona e che riassume nella frase con cui ci saluta: «A me piace: non bisogna mai essere gelosi del proprio talento».