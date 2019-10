Ruvo, tra San Francesco e Templari alla scoperta del santuario di Santa Maria di Calentano

(Vedi foto galleria)

- Un edificio sacro immerso nel verde che conserva preziosi affreschi del 400 e la cui storia viene accostata a San Francesco d’Assisi e ai mitici Templari . É questo il biglietto da visita, misconosciuto tesoro situato in una contrada di Ruvo di Puglia : un luogo dove la religiosità si fonde con la rigogliosa natura dell'Alta Murgia fu poi ristrutturato nel 400 e infine completamente ricostruito nel 700. Sorge nella frazione di Calentano, terra di masserie, campi coltivati e villette, spesso erroneamente chiamata: un errore in cui cade persino Google Maps.Per raggiungerlapercorriamo la strada provinciale 63 in direzione sud-ovest per 10 chilometri. L'arteria termina in una rotonda della strada provinciale 238: qui giriamo a sinistra e poi, dopo qualche decina di metri, di nuovo a sinistra. Guidiamo quindi per 400 metri fino a incontrare il segnale giallo che ci invita a svoltare a destra, dove imbocchiamo il viale che presto ci porterà a destinazione.La strada si incunea nella pineta del santuario ed è costeggiata da simboli religiosi in pietra, tra cui. «Una leggenda popolare - spiega il 39enne don Gaetano Bizzocco, responsabile del complesso - vuole che il famoso santo si sia fermato proprio in quel punto per riposarsi durante un viaggio».Dopo 200 metri la nostra meta appare sulla sinistra. Ne ammiriamo subito la facciata principale, caratterizzata da un basamento che sporge leggermente: risultaed è racchiuso da due contrafforti. Qui venivano legati i cavalli dei viandanti. La parte superiore presenta due finestre, sormontate da sei aperture arcuate.Tutt'attorno a rubare la scena c'è il boschetto:infondono una sensazione di tranquillità. «Fu voluta dai monaci basiliani - precisa don Gaetano - che cercavano una zona dove condurre il loro ritiro spirituale».A poca distanza si erge. «É una statua che lo ritrae mentre "doma" il lupo di Gubbio - evidenzia il prete -, l'animale che secondo la leggenda terrorizzava il paese umbro».Dal lato destro della costruzione si dirama un prolungamento murario in cui si apre l'entrata: un cancello introdotto da. Attraversiamo l'ingresso, ritrovandoci nell'atrio. Al centro spicca un pittoresco pozzo, un tempo utilizzato per irrigare l'orto monastico. In fondo si trova invece la costruzione principale, contraddistinta da tre porte.: sui muri sono infatti ancora visibili gli attacchi per gli animali. La seconda porta ad alloggi ubicati ai piani superiori, mentre la terza è quella che: è sovrastata da un bassorilievo di una colomba, da una targa in marmo che riporta l'anno del restauro e da una finestra con sopra disegnata una croce.

Ma soprattutto a destra del portone si trova una nicchia il cui stipite sinistro: è uno dei segni che testimonierebbero, secondo alcuni antichi documenti redatti a Molfetta , la passata esistenza da queste parti. Una tesi però contestata da esperti in materia contemporanei, tra i quali lo storico localeVarchiamo la soglia, non prima di aver dato un'occhiata ad un altare in pietra presente sulla destra, utilizzato per le funzioni all'aperto e a un'epigrafe latina del 1860 che rievoca(l'attuale lunedì dell'angelo).«La pasquetta tra l’altro è il giorno in cui il santuario ritorna ai fasti di un tempo – ci racconta don Gaetano -. Un gruppo di statue viene portato in processione: prima in spalla e poi adagiato su un carretto trainato da cavalli per la benedizione dei campi».All'interno veniamo subito accolti dal gruppo scultoreo: due statuette in cartapesta che raffigurano la Vergine con l'angelo dell'Annunciazione. Poi volgiamo lo sguardo verso l'unica navata dell'edificio, dalle cui volte pende. Visitiamo l'ambiente, avvistando ai lati tre altari secondari: il più massiccio è situato nei pressi dell'abside e spiccaArriviamo ora di fronte alla tavola liturgica principale, dietro la quale balza all'occhio il pezzo forte della chiesa:. Le immagini sono affiancate a sinistra da Sant'Antonio Abate e a destra da San Leonardo, mentre sopra sono disegnati due angeli intenti a porre una corona sulla testa della Vergine.Sul lato sinistro si apre poi l'ingresso della sagrestia, quella che originariamente rappresentava la chiesa vera e propria. Al suo interno notiamo una volta con unvegliato da due angeli e quel che resta del lavatoio usato dai monaci basiliani. C'è anche un'epigrafe che riporta, feudatario ruvese vissuto nel XIII secolo, dal quale prende il nome la contrada.Usciamo dalla sagrestia e giungiamo in quello che era: un giardinetto oggi impreziosito da piante e alberi curatissimi, che si popola ogni domenica,. Un luogo in cui i ruvesi possono rifugiarsi per pregare immersi nel verde, proprio come i monaci di tanti secoli fa.