Terma romana, rifugio, catacomba: Ruvo nasconde la millenaria grotta di San Cleto

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

- Nelle profondità della Chiesa del Purgatorio di Ruvo di Puglia si cela un luogo antico e misterioso: la. Leggenda vuole che nel I secolo d.C. in questo ipogeo si siano riuniti i primi cristiani ruvesi, in realtà il luogo avrebbe avuto una funzione molto più laica ma non meno affascinante: quella di. Inera qui infatti che i ricchi venivano a rilassarsi sfruttando le calde acque sotterranee. In seguito poi il sito venne utilizzato come rifugio e catacomba, alimentando la sua leggendarietà.Siamo quindi andati a visitare la millenaria grotta in occasione dell’evento “Rose e Rosati” organizzato dalla Pro Loco. (Vedi foto galleria) Ci troviamo in largo San Cleto dinanzi alla, costruita nel ‘600 unendo il precedente tempio religioso dedicato a San Cleto a dei palazzi adiacenti. Per questo oggi l’edificio ci appare con il suo aspetto poco “classico”, caratterizzato altresì dalla presenza di due navate al posto di una, tre o cinque.All’interno sono diversi i segni della devozione a San Cleto:. Ad esempio la volta dell’antica navata, affrescata con scene del martirio del santo avvenuto secondo la tradizione nel 92 d.C. E poi unanota come il polittico della Madonna della Margherita o della Madonna con il Bambino tra i Santi Cleto e Biagio, realizzata dal misterioso pittore ZT.Memorie di un tempo in cuiera fortemente venerato in paese, prima di cedere il posto nel cuore dei fedeli da San Rocco e da San Biagio, attuale patrono.Ma il tesoro della chiesa si nasconde nel sottosuolo. Accediamo quindi alla sagrestia dove una stretta scalinata ci conduce asotto il manto stradale: nella Grotta di San Cleto.L’ipogeo si presenta come un ampio vano a pianta rettangolare di circa 90 metri quadri scavato nella roccia e nel tufo, con pareti realizzate con tecnica edilizia mista e volta a botte alta circa 3,30 metri. L’ambiente è diviso dain tre campate e scandito da quattro pilastri.Siamo lì dove leggenda vuole si riunissero i primi cristiani ruvesi sotto la guida di, religioso che vennenominato vescovo di Ruvo dain persona, nella visita di quest’ultimo al paese avvenuta durante un viaggio da Gerusalemme a Roma.In realtà nel 2002, durante le operazioni di rilievo dei danni subiti dal terremoto di San Giuliano, il luogo si rivelò essere altro:che riforniva il sovrastante impianto termale emerso proprio durante i lavori di consolidamento della struttura.«I romani erano dei validissimi ingegneri - illustra la guida turistica Vittoria Caifasso -. La cisterna presenta infattida cui si attingeva l’acqua,che la purificavano e che la immettevano nel complesso termale. Oltre a pareti impermeabilizzate con mattoni in cotto rivestiti da uno strato di malta per evitare dispersioni di acqua. Geniale è poi il sistema antisismico, realizzato con la tecnica dell’: i blocchi di pietra romboidali che vediamo, disposti a formare un reticolo, sono in realtà dei coni con le punte infisse nella muratura».

occhi in pasta vitrea

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Durante le invasioni barbariche

nel V secolo e dei i ruvesi dei Goti nel V secoloe dei Saraceni nell’VIII secoloi ruvesi

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

(Vedi galleria fotografica)

Proseguiamo in fondo al vano. Alle nostre spalle, su un altare posto in una nicchia in pietra ricavata da un pilastro, si erge: segno che la grotta servì in seguito come luogo religioso, forse una catacomba. I recenti lavori di restauro hanno infatti portato alla luceSeppur il busto e la fisionomia ricordino le statue romane, la scultura è di molti secoli più tardi, databile tra il XIV e il XVI secolo. La testa e il braccio, in pietra leccese, sono aggiunte successive volte a riprodurre le sembianze del santo, come i realistici. Il foro sul petto conteneva una reliquia, trafugata chissà quando.C’è da dire che la grotta nel corso dei secoli ebbe più volte la funzione di rifugio.si riunirono infatti qui per scampare alle violenze dei popoli stranieri.Una funzione, quella di riparo, che fu assolta dall’ipogeo anche negli anni della Seconda guerra mondiale «A tal proposito - interviene Vittoria - c’è chi sostiene che quel grossoche vedete servisse come cunicolo utile alla fuga, portando sino alla Chiesa di Sant’Angelo distante 400 metri da qui».Non ci resta ora che risalire, ma prima durante il percorso ci fermiamo a visitare: quello che duemila anni fa ospitava iQui, a tre metri di profondità, è possibile ammirare resti della pavimentazione a mosaico con tessere monocrome in calcare realizzata con la tecnica dell’opus tessellatum.«Si presume che questa fosse una zona del paese abitata da persone benestanti, dato il ritrovamento di unanell’ipogeo della vicina Cattedrale – conclude la guida –. Ed è quindi qui, che nel II secolo dopo Cristo, tra calidarium, frigidarium e tepidarium i ruvesi venivano a rilassarsi godendo della calda acqua termale della grotta di San Cleto».