Francesco, l'uomo che fotografa i lupi sull'Alta Murgia: «Simbolo della natura più autentica»

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

o pugliese

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

– «Credo che mi abbiano “accettato” in qualche modo, che ormai conoscano il mio odore e non mi temano più». É con queste parole che il 38enne ruvese , appassionato di fotografia naturalistica e di escursioni, descrive il legame che ha stretto con uno degli abitanti più elusivi e temuti del pianeta: il lupo.Francesco, munito solo di macchina fotografica e di infinita pazienza, si dedica infatti da sette anni a immortalare lupi che popolano il Parco Nazionale dell’Alta Murgia , ritornati a essere stanziali in Puglia dopo essere mancati per diverso tempo. Un’attività affascinante e complessa, con dei riti specifici e un suo preciso codice deontologico (non rivelare mai i luoghi degli avvistamenti) trasformatasi nel tempo in una missione: raccontare la natura nascosta del territori per difenderne la bellezza attraverso l’immagine. (Vedi foto galleria) La passione di Francesco nasce, alimentata dai romanzi di Jack London “Zanna Bianca” e “Il richiamo della foresta”. «Il lupo ha sempre esercitato un fascino particolare su di me - racconta -. Pertanto, è diventato ben presto il mio animale preferito:. Quando ho ricevuto la mia prima macchina fotografica e ho iniziato a esplorare boschi, lame e gravine della Murgia è venuto da sé che fosse il soggetto che più desideravo fotografare».Riprenderlo, però, è tutt’altro che semplice. «Nel Parco Nazionale dell’Alta Murgia vive un– illustra Bernardi –. Sono una trentina, organizzati in branchi in media di due o tre esemplari. Il Parco in più è un: tra escursionisti, cercatori di funghi, militari, pastori e ahimè, anche bracconieri, è difficile trovare aree in cui l’animale si senta al sicuro. Inoltre, è una specie: ti vede molto prima che tu possa accorgerti di lui e alla vista dell’uomo scappa. Per due anni non ho fotografato nulla. Ma la pazienza, la determinazione, la costanza e il coraggio di spingermi alla sua ricerca all’alba e al tramonto hanno fatto la differenza. Oggi credo che mi abbiano “accettato” in qualche modo, che ormai conoscano il mio odore e non mi temano più». (Vedi video) Il metodo di Bernardi è rigoroso e si fonda sulla ricerca, su attività di osservazione e di monitoraggio costanti e sullo studio delle mappe e delle abitudini del lupo. carcasse di cinghiali , utilizzando anche una “” dotata di sensori di movimento – spiega –. Una volta raccolti indizi del loro passaggio, parto con gli appostamenti. Appostarsi significa nascondersi, restare ore in attesa immobile. Ma anche seguire delle regole ben precise: essere il più inodore possibile, non fumare, non fare rumore. Io lascio l’auto a centinaia di metri, non uso profumo, evito di fare la doccia nei giorni precedenti, indosso gli stessi vestiti. Ma poi quando succede di incontrarli è sempre una grande emozione: devo ammettere che».

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

(Vedi galleria fotografica di Francesco Bernardi)

Nonostante le difficoltà, i suoi sforzi sono stati premiati: oggi Francesco segue stabilmente tre branchi. Il risultato è, silenziose, capaci di raccontare una Murgia intima e selvaggia.Foto di solito scattate a grande distanza, tra i 100 e i 300 metri. «Gli scatti sono comunque imperfetti – avverte Bernardi –. Preferisco però avere immagini “brutte” ma rispettose piuttosto che un solo primo piano che possa far sentire l’animale in pericolo».«Per caso – risponde Francesco –. Passeggiavo con il mio primo cane, Dada, era quasi il tramonto. All’improvviso vidi una macchia scura correre nella mia direzione. Si fermò a trenta metri da me e lì mi accorsi che era un lupo. Aveva la coda tra le zampe, spaventato. Scattai una foto al volo: sfocata ma significativa. Scappò via nel bosco, inseguito dal mio cane. Ero esterrefatto».Tra le foto a cui il giovane è più legato c’è quella. E ancora quella dell’ottobre del 2022 quando riuscì a immortalare un gruppo di ben cinque lupi.E poi lo scatto realizzato a gennaio dello scorso anno. «Mi ero svegliato presto – ricorda -. Al mio arrivo era tutto imbiancato per la neve: uno scenario pazzesco. Sembrava l’Alaska. Salgo verso il punto più alto, finché non vedo questa “scia”:, tipiche del lupo.Era ormai quasi giorno, quando lo vidi spuntare da dietro dei muretti a secco».Francescoper promuovere la sua passione e per raccontare la Murgia che «più si conosce più è facile difenderla». E nel suo archivio ha anche i suoni del lupo. «Tante volte mi è capitato di assistere a veri e propri “concerti di ululati”», sottolinea.Gli chiediamo però se ha mai avuto paura. «Mai – risponde sorridendo -. Ho trascorso ore nei boschi, da solo, col buio, senza mai trovarmi in difficoltà. L'uomo del resto non ha nulla da temere: sono gli animali ad aver paura di noi. È per questo che non rivelo mai i luoghi degli avvistamenti: proteggerli è più importante che fotografarli. Perché: è il simbolo della natura più autentica e selvaggia che resiste alla distruzione dell'uomo».