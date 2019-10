Bari, il campo Bellavista riaprirà al pubblico: stanziati 300mila euro

Il presidente del Municipio I Lorenzo Leonetti rende noto che, durante la seduta consiliare odierna, il Consiglio municipale ha autorizzato l'uso dei mutui concessi e non movimentati del Municipio I, per un importo complessivo di 314.090,29 euro, per gli interventi necessari alla riapertura del campo sportivo Bellavista, nel quartiere Japigia, da tempo chiuso al pubblico.

"Questa decisione ci riempie di orgoglio - ha commentato Lorenzo Leonetti -. Una somma importante, la cui diversa destinazione è un atto dovuto per il nostro territorio, in ragione della necessità di utilizzare queste somme bloccate. Il provvedimento approvato rappresenta in maniera chiara la volontà di questa consigliatura di recuperare i luoghi simbolo del Municipio, e il Bellavista è senza dubbi uno di questi.

Inoltre, la riqualificazione del campo costituisce un intervento necessario anche dal punto di vista sociale e sportivo per il Municipio I, vista l'imminente chiusura del campo Mirko Variato di via Giustina Rocca, che da dicembre sarà oggetto di un'importantissima opera di riqualificazione dell'importo di circa 1 milione di euro. Con questa operazione, e grazie alla collaborazione della ripartizione IVOP, cercheremo di dare continuità alle attività sportive di tante associazioni che oggi utilizzano il campo di calcio Mirko Variato".

La proposta di delibera, discussa e votata oggi in Consiglio, è il risultato di un lavoro intenso che ha visto protagonisti la dirigente Roberta Lorusso con il suo staff, la III commissione permanente Lavori Pubblici e tutta la maggioranza del Municipio I.