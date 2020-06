Un villaggio di pietra nascosto nel traffico di Bari: è il mondo incantato di Jerry De Florio

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

- C’è un luogo a Bari dove: statue, trulli, animali, rovine romane, capitelli, casse armoniche e spade nella roccia. È il mondo di, detto Jerry, 54enne che con il marmo, il tufo e la terracotta riesce a dar forma a tutto ciò che gli passa per la testa. (Vedi foto galleria) Il posto è nascosto da una cancellata verde presente in via Domenico Cotugno, poco dopo aver superato il trafficatissimo incrocio tra viale Papa Giovanni XXIII e viale Orazio Flacco (lì dove agisce “Vito dei fazzoletti” ).Una volta presa la strada che porta a Santa Fara , il laboratorio di Jerry si apre sulla destra. Ed è qui chee sue sculture popolano immobili un terreno circondato dagli alberi. Varcando il cancello si ha l’impressione di entrare in piccolo bosco incantato:dove le realizzazioni dell’artista prendono vita. Le creazioni sono sparse ovunque: appese ai muri, appoggiate sul prato, in bilico su tavolini.«La mia arte nasce– ci illustra lo “scalpellino” venendoci incontro –. Mio nonno Riger aveva fondato in precedenza, in un locale situato poco più avanti. Costruiva lavandini, vasche, lavapanni di cemento. Poi con la sua morte la gestione passò a mio padre Nicola in società con mio zio Francesco.: si trasferirono dove siamo ora e aggiunsero la lavorazione della pietra».Da quel momentocominciarono ad affiancare il padre, imparando i segreti del mestiere ma soprattutto portando creatività. «Entrambi eravamo molto bravi a disegnare – ricorda – e decidemmo di riversare questa capacità nelle sculture: la prima la realizzai nel 1987».L’artigiano ci mostra proprio il suo primo lavoro: un rilievo di una spada firmato. «Anche se non è il massimo dal punto di vista artistico, ho voluto lasciarla esposta perché è da qui che tutto è cominciato», sottolinea con orgoglio.

Negli anni, piano piano, i due fratelli cominciarono a farsi un nome. «Le nostre opere erano richieste per arredare interni e giardini degli edifici,– ci dice -. Collaboravamo con numerose ditte di costruzione e restaurazione e accoglievamo tanta gente, dallo scalpellino al professore d’istituto d’arte. Anche se spesso io creavo senza un fine, ma solo per il gusto di farlo.».Si, perché nel 2018 l’azienda dei De Florio. «Con l’inizio del nuovo decennio – afferma - abbiamo subito un calo di vendite che è diventato sempre più evidente. Così abbiamo deciso di chiudere., per prendermi cura di questo posto a cui sono tanto legato e a scolpire, per non far morire».Ma è arrivato il momento di visitare il. C’è di tutto. Si va da una vera e propria “spada nella roccia” a numerosi mascheroni, dai trulli alla rappresentazione del giorno e la notte, con il sole e la luna ai piedi di un blocco di pietra che funge da tavolino.«In questa scultura ci sono più di trenta ore di lavoro», afferma, prima di guidarciNotiamo immobili una rana, un gufo, una lucertola, una tartaruga e un pesce. «La particolarità di quest’ultimo è che è stato scolpito su una vera pietra marina», dichiara.E poi tra casse armoniche, un bassorilievo dell’Uomo vitruviano di Da Vinci e i Fori Imperiali, Ruggiero ci indica con il dito, che affianca quello del poeta Schiller. La nostra attenzione si posa però su dei particolari e colorati “totem”. «Per queste opere mi sono ispirato a», sottolinea.Ma non ci sono solo arte e ricordi nel suo giardino. Jerry si occupa anche delle piante, dei suoi alberi in fiore e soprattutto di tre tartarughe acquatiche . «Si trovano qui a più di trent’anni ormai – ci rivela prima di salutarci -. A mio padre piacevano molto. Io continuerò ad accudirle finché sarà possibile, così come i».