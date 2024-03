Dove si trova Bari? In Puglia certo, ma anche in Sardegna, in Somalia, in Iran e pure in India

Notizia di proprietà della testata giornalistica © Barinedita (vietata la riproduzione)

Italia –

Nel Belpaese è presente un’altra Bari: “Bari Sardo”, un borgo dell’Ogliastra (sul litorale orientale della Sardegna) popolato da 4mila anime. Il suo nome composto risale al 1862, anno in cui il re Vittorio Emanuele II affiancò “Sardo” a Bari per evitare confusioni con il capoluogo pugliese. Bari che a sua volta deriva da Barì, un antico toponimo di orgine protosarda.

Somalia –

Africa

Nigeria –

Sempre in Africa, ma nella più centrale Nigeria , esiste una città chiamata

Iran

–

Spostandoci in Asia e precisamente in Iran, troviamo al confine con l’Azerbaigian un villaggio di 168 anime che porta il nome del capoluogo pugliese.

Dove si trova Bari In Puglia certamente, ma anche in Sardegna, in Somalia, in Nigeria, in Iran, in Pakistan e pure in India. Pochi sanno infatti che Bari non è solo il nome del capoluogo pugliese, ma anche disparsi per tutto il mondo.Detto che è probabile, se non certo, che non sia alcun collegamento storico e linguistico tra luoghi geograficamente così lontani tra loro, appare curioso come lesiano utilizzate per definire città europee, asiatiche e africane.Vediamo dunque quali e quante sonoIn Somalia, ex colonia italiana situata sulla costa est dell’Africa, esiste una vera e propriachiamata “Bari”. Fa parte dello stato federale del Puntland, il suo capoluogo è Bosaso, si estende su una superficie di 70mila chilometri ed è popolata da 1.390.000 di abitanti. Posta nell'estremità nord del, è nota per la sua siccità e per il clima arido, ma anche (come per il capoluogo pugliese) per la pesca molto redditizia.Bari nell'area del governo locale di Rogo, nello. Densamente popolata, vive di agricoltura e pesca. Il suo nome deriva dalla vicina collina “Dutsen Bari”.

Pakistan –

In Pakistan si trova invece il villaggio Aima Bari, posto n

India –

Un villaggio è anche la

Curiosità –

el distretto di Jhelum, nella provincia del Punjab. Fondato alla fine del XVIII secolo da Syed Abdul, conta circa 500 abitanti che abitano un centinaio di case. La popolazione è nota per il suoe per la capacità di parlare fluentemente almeno due lingue europee.Nella grande India esistono ben tre Bari. Due sono più che altro villaggi. Vedi la Bari situata nel distrettodello stato Uttar Pradesh. Qui vivono poche centinaia di persone (nel 2011 se ne contavano 779), anche se il luogo è provvisto di una scuola elementare.Bari posta nel distretto di Shimla, nello stato dell'. Il censimento del 2011 indicava una popolazione di 323 abitanti suddivise in 75 famiglie, che popolano un’area immersa nel verde dell’estensione di 2,18 km quadrati.Ben più grande è la Bari del distretto di Dholpur nello stato del. La città conta 62mila abitanti ed è nota per la sua eccellenteuna pietra rossa utilizzata per costruzioni locali come il forte Talab-E-Shahi. Molti monumenti indiani di fama mondiale sono costituiti dalla pietra rossa che viene estratta dalla zona di Bari.Bari è anche il nome di unpresente in India (a Jorasanko), di un, di una squadra di calcio londinese fondata dall’ex galletto David Platt () e il soprannome di un designer americano (Jabari Shelton detto).E non è tutto: nel sud del Sudan è presente una vera e propriache porta il nome del capoluogo pugliese e che parla la. Si tratta di un popolo che abita sin dal XV secolo villaggi lambiti dal Nilo quali Mongalla, Lado, Gondokoro e Rejaf. Anche la capitale del Sud Sudan, la città di Juba, si trova nella terra di Bari, un luogo lontano 7.500 chilometri dalla Puglia.Foto di copertina di: Rambilassingh