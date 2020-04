Coronavirus in Puglia, 655 il numero dei ricoverati: lenta ma costante riduzione

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

c

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

il primo ricovero fu segnato il 27 febbraio (a Taranto, l’uomo che arrivò da Codogno). Durante le prime settimane si ebbe un aumento graduale, fino a giungere ai giorni che vanno dal 24 al 27 marzo, quando in 72 ore si passò da

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Ospedalizzati In terapia intensiva In altri reparti 27/02 1 0 1 28/02 1 0 1 29/02 1 0 1 01/03 1 0 1 02/03 2 0 2 03/03 2 0 2 04/03 4 0 4 05/03 6 1 5 06/03 6 1 5 07/03 11 2 9 08/03 20 3 17 09/03 26 6 20 10/03 34 6 28 11/03 42 4 38 12/03 60 2 58 13/03 79 2 77 14/03 57 6 51 15/03 122 6 116 16/03 122 6 116 17/03 169 14 155 18/03 186 30 156 19/03 204 31 173 20/03 222 31 191 21/03 242 33 209 22/03 289 37 252 23/03 330 45 285 24/03 374 57 317 25/03 413 64 349 26/03 556 76 480 27/03 612 82 530 28/03 661 98 563 29/03 658 99 559 30/03 696 106 590 31/03 714 105 609 01/04 744 107 637 02/04 763 118 645 03/04 771 123 648 04/04 780 153 627 05/04 733 159 574 06/04 722 97 625 07/04 708 93 615 08/04 729 90 639 09/04 716 86 630 10/04 711 80 631 11/04 700 73 627 12/04 680 71 609 13/04 671 71 600 14/04 673 62 611 15/04 655

(ultimo aggiornamento 15 aprile 2020)Come sta andando l’emergenza Coronavirus in Puglia? In questi giorni di quarantena se lo stanno chiedendo praticamente tutti. E tutti sanno che per fornire una risposta alla domanda c’è solo un modo: analizzare i dati.Inizialmente avevamo deciso di osservare il numero di nuovi positivi al Covid-19 , valutando la crescita o la decrescita giornaliera. Ma sin da subito ci siamo resi conto che questo dato era troppo altalenante per poter essere preso in considerazione. Perché i positivi cambiano a seconda del numero dei tamponi effettuati. E in Puglia un giorno si sono analizzati 1600 tamponi, un altro 1000, altre volte 800.A quel punto abbiamo cambiato indagine, seguendo non la cifra di persone infettate, ma la variazione percentuale di nuovi positivi in relazione ai test eseguiti . Un dato sicuramente più affidabile del primo, ma statisticamente non credibile. E questo perché il numero dei tamponi è comunque troppo basso per poter fornire un quadro veritiero della situazione.Dall’inizio dell’emergenza sono stati infatti eseguiti in Puglia (su una popolazione che supera i 4 milioni di abitanti)(di cui molti “di ritorno”, cioè fatti su persone risultate già in precedenza positive). Troppo pochi per capire la reale grandezza del problema, considerando che, come hanno affermato recentemente gli esperti, il numero di contagiati asintomatici è enorme.ha contratto il Coronavirus e si tratta di persone che in assenza di un’analisi non sapranno mai della loro positività.E allora qual è l’unico datoche prescindendo dai tamponi può far comprendere dove stiamo andando? La risposta è:, ovvero i malati che necessitano di cure e che non hanno avuto certo bisogno di un esame per capire di aver contratto il virus.Ciò da tenere in considerazione sono quindipazienti che tra terapia intensiva e ricovero in altri reparti, stanno combattendo la malattia. Fin quando ci saranno pugliesi che entrano negli ospedali, vorrà dire che il virus è ancora in giro e continua a essere pericoloso.Analizziamo dunque l’andamento degli ospedalizzati in Puglia, prendendo in analisi i dati pubblicati quotidianamente dall’Istituto nazionale di fisica nucleare ci sonopersone ricoverate nei nosocomi della regione (XXX in terapia intensiva): un dato che ci dimostra come la situazione sia in lento e costante miglioramento.Una diminuzione cominciata dal 4 aprile scorso, giorno che ha segnato il “picco” del virus, con l’ospedalizzazione di 780 individui, di cui 153 in terapia intensiva. Negli ultimi 11 giorni’è stata quindi una riduzione percentuale del 16%, in media una decina di degenti in meno ogni 24 ore.Nel frattempo ci sono stati alcuni decessi (anche se i dati non ci dicono quante tra le 288fino ad oggi erano state in precedenza prese in cura), così come sono avvenute delle dimissioni (altro dato che non viene fornito, sappiamo solo il numero deiin totale: 323). Ma in generale si può affermare che, seppur molto lentamente.374 degenti a 612. Doposi registrò una costante crescita dei contagi che portò come detto al picco del 4 aprile.Oggi la speranza è che tra guariti e minori ingressi in ospedale il totale di posti letto occupati si riduca. Se pian piano o velocemente staremo a vedere.