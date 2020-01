Vandalismi e danneggiamenti: una baby gang tiene sotto scacco San Girolamo e Fesca

Fesca di Bari sono alle prese con un serio problema: una Specchietti delle auto divelti, citofoni distrutti, vetrate scheggiate, cestini sradicati, pali abbattuti. Da tre mesi a questa parte i residenti dei quartieri San Girolamo di Bari sono alle prese con un serio problema: una baby gang che sta arrecando danni su danni, con il solo obbiettivo di distruggere e vandalizzare tutto ciò che gli capita davanti.

A farne le spese è stato soprattutto il nuovo waterfront: il lungomare, inaugurato nella primavera scorsa, conta infatti già numerose “ferite” causate dal comportamento di questi ragazzi. E il problema è che la situazione sta peggiorando. Durante il periodo natalizio il gruppo ha infatti intensificato la propria azione.

hanno sradicato due bidoni dai pali, lanciandoli contro le auto», afferma la signora Antonella. «I balordi hanno agito anche nelfacendo esplodere bombe carta nei cestini», dichiara Maria. «si sono invece divertiti a rovesciare uno dietro l’altro i contenitori dei rifiuti», sottolinea Angelica. Ilaria denuncia invece il danneggiamento degli specchietti della sua macchina, mentre Tommaso pone l’attenzione sulloin via Leoncavallo.Segnalazioni che si possono leggere inquali “Vivere a San Girolamo e Fesca Bari” o “La Voce di Marconi-San Girolamo-Fesca”, dove quotidianamente vengono evidenziati gli atti vandalici attraverso testimonianze, foto e video inviati dai cittadini.

«Siamo sicuri che abitino nelle vicinanze – ci dicono all’unisono gli abitanti dei rioni – ma non sappiamo chi siano, anche perché di solito agiscono di notte».

Anche noi siamo andati a farci un giro sul waterfront e abbiamo registrato, tra le altre cose,, una vetrata scheggiata, cestini dei rifiuti spariti nel nulla e. «La baby gang - segnala Vanessa - ha anche rubato degli estintori dai box in disuso presenti sul lungomare. Dopo averli spruzzati e svuotati per strada li hanno gettati in mare».– afferma Claudio -. Li ho scoperti mentre stavano distruggevano degli arredi nel mio condominio. Erano in 6, tutti minorenni.. Lo so perché quando ho minacciato di chiamare la Polizia uno dei più piccoli ha iniziato a inveire contro di me, dicendo che nessuno avrebbe potuto fargli niente data appunto la sua età».Naturalmente le istituzioni sono state messe al corrente della situazione,. «Sono mesi che segnaliamo il tutto alle autorità ma non c'è stato nessun miglioramento – denuncia Lucia -. Servirebbero più presidi da parte delle forze dell’ordine. Perché noi siamo stanchi: è arrivato il momento di intervenire».