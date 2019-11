Triggiano, scuola media: padre di un alunno prende a schiaffi e pugni compagno del figlio

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

– Si sono vissuti attimi di paura stamattina nella scuola media De Amicis di Triggiano (nella foto): intorno alle 11.30 il padre di un alunno ha colpito con schiaffi e pugni un 14enne, compagno di suo figlio.L’uomo, che si trovava nell’istituto per un colloquio con i docenti, avrebbe incontrato per caso la vittima nei corridoi, cogliendo l’occasione pervisto che in passato il giovane e suo figlio si erano resi protagonisti di numerose liti.

Notizia pubblicata sul portale barinedita.it e di sua proprietà.

Da qui sarebbe nata una discussione verbale, seguita dalla sconsiderata reazione del signore che avrebbe colpito il giovane con, causandogli una lieve ferita al labbro.Sul posto sono giunti iche hanno identificato l’uomo. «Anche se non è ancora stata sporta denuncia da parte dei tutori del minore – ci avverte il comandante dei Carabinieri di Triggiano –. L’aggressione però c’è stata: verosimilmente si tratta di diatribe tra ragazzi che hanno comportato l'intervento, chiaramente illecito, di questo genitore».