Canosa, quando i siti archeologici si trovano nei condomini: «Curati dai residenti»

- Immaginate di suonare il citofono, entrare in un condominio e ritrovarvi dinanzi ad antichissimi siti archeologici. È ciò che può capitare a Canosa di Puglia, popolosa città della Murgia settentrionale: qui infatti, curati con passione dagli stessi abitanti dei palazzi e fruibili dai visitatori.Il singolare "fenomeno" è stato favorito indubbiamente dall'abbondanza di ritrovamenti nel territorio comunale:, testimonianze di una gloriosa storia cominciata nel Neolitico, proseguita con l'annessione alla Magna Grecia e culminata nel fiorente periodo di dominazione romana. Ma ai canosini va riconosciuto, al contrario di quanto accade in altre parti della regione.E di casi di gestione disastrosa a Bari e dintorni ne abbiamo raccontati diversi: lo stato di abbandono di alcuni ipogei , il degrado di dolmen menhir , la precaria conservazione dei tesori di Ceglie la villa romana di Adelfia portata prima alla luce del sole e poi risotterrata per mancanza di fondi, l’antichissimo sito di Santa Barbara a Capurso completamente dimenticato.Accompagnati da Renato Tango, guida turistica della Fondazione archeologica canosina, siamo andati quindi a curiosare in questi quattro immobili. (Vedi foto galleria) Partiamo dalla. La dimora patrizia dell’antica Roma, realizzata nel I secolo d.C., fu rinvenuta nel 2004 durante i lavori di innalzamento di un complesso residenziale che stava sostituendo un vecchio cinema abbattuto. Oggi è inglobata e mimetizzata con maestria in un moderno palazzo: il suo ingresso è costituito da un torrino che si protrae dallo stabile e a prima vista sembrerebbe l'accesso di un locale qualunque, se non fosse per la presenza di un apposito cartello segnaletico.Renato apre il cancello posto all'entrata, spalancandoci uno spettacolo suggestivo., nello spazio che in origine sarebbe probabilmente dovuto essere il garage. Una passerella in legno guida il turista tra mosaici e intonaci originali, tombe databili addirittura al V secolo a.C. e una strada dal lastrico intatto che un tempo costeggiava la casa.«All'epoca - spiega l’uomo - quando durante gli scavi ci si imbattè in questo tesoro, l'impresa edile incaricata dei lavori e i proprietari del terreno decisero di sostenere le spese legate al recupero dell'intera domus. Così».Alla copertura dei costi contribuì anche una compagnia assicurativa che di lì a breve avrebbe stabilito qui la sua sede. «Non ci sembrava giusto che un gioiello del genere rimanesse ignoto», evidenzia Michele Marcovecchio, agente dell'azienda.

L'impianto di illuminazione del sito fu inoltre collegato a quello di un negozio di elettronica adiacente al torrino. «Il consumo di corrente è davvero irrisorio - sottolinea Rino, proprietario dell'attività -,».Ci spostiamo quindi in vico San Martino. Anche qui pare di essere in uno scenario urbano qualunque, se non fosse per la piccola indicazione di un ipogeo su sfondo marrone posta sotto un divieto di fermata. Percorriamo l'arteria notando come alla fine di essa, tra un balcone e un portone, si dirami una scalinata verso il basso.: databile tra il V e il I secolo a.C., è parte integrante di un complesso di 14 sepolture scoperto nel 1988 durante l'edificazione di un nuovo fabbricato.In questo caso è stata la Fondazione a effettuare gli interventi necessari per rendere il luogo "a misura" del turista: nel seminterrato fredde colonne di cemento "convivono" con tombe in tufo, alcune delle quali a fossa. «- afferma uno degli inquilini -. Ne paghiamo volentieri la bolletta della corrente e quando vogliamo farlo vedere agli amici basta chiedere le chiavi all'amministratore del condominio».Usciamo dall'angusta catacomba, su via Settembrini. Ancora una volta c'è il solito indispensabile segnale esplicativo, stavolta attaccato accanto al cancello dell'atrio dell'istituto, ad avvisare gli estranei del ritrovamento. Già, perchè anche in questo caso il "camuffamento" è perfetto: l'entrata, realizzata sulla sinistra del cortile, ha uno stile identico a quello dell'intera struttura.Con la nostra guida apriamo la porta in vetro e scendiamo nella cavità artificiale, venuta alla luce nel 1972 nel bel mezzo dell'innalzamento del plesso e restaurata dalla fondazione. Le tombe che osserviamo sono quattro, due delle quali sono semichiuse da lastroni. Ma ciò che colpisce di più, figura mitologica di cane a tre teste che secondo i greci accompagnava le anime dei morti nell'aldilà: una raffigurazione molto in voga durante l'età ellenica, quindi tra il IV e il I secolo a.C., in via Matarrese 47. Il consueto cartello illustrativo "smaschera" la sua presenza al di sotto di un cupo edificio del 1979: vi si accede infatti da quello che a prima vista somiglia all'ingresso secondario di un garage. Risalente al III secolo a.C., fu scoperto una prima volta nell'800, depredato e risotterrato e poi “riemerso” durante il cantiere per la fabbricazione dello stabile. Del suo restyling se n'è occupata la fondazione nel 2010, con la collaborazione di un'impresa privata.Ci inoltriamo nei sotterranei camminando sotto un tempietto: il naiskòs, questo il suo nome greco, è sovrastato da disegni raffiguranti la discesa negli inferi. Lo oltrepassiamo trovandoci in una sorta di vestibolo,. Poi giungiamo nella stanza dedicata alla sepoltura vera e propria, dove altri affreschi del soffitto ingentiliscono l'ambiente riservato al defunto. Infine usciamo, lasciandoci alle spalle l'ultimo condominio "archeologico" della nostra esplorazione.